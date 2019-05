Kellinghusen: Diebstahl von Honigbienen

von shz.de

28. Mai 2019, 11:53 Uhr

Kellinghusen (ots) - In den vergangenen Wochen ist es in

Kellinghusen zu einem Diebstahl von Honigbienen gekommen. Die Polizei

sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.



Im Zeitraum vom 19. April bis zum 27.Mai 2019 entwendeten

Unbekannte von einer Streuobstwiese am Philosophenweg drei

Honigbienenvölker inklusive Inventar der Bienenbehausungen im Wert

von 360 Euro.



Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben, sollten sich mit der

Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822/20 980 in

Verbindung setzen.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell