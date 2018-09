Kellinghusen: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter ergaunert mehrere hundert Euro

von shz.de

06. September 2018, 11:33 Uhr

Kellinghusen (ots) - Opfer eines angeblichen

Microsoft-Mitarbeiters ist am Dienstagmittag ein Rentner geworden,

der dem Gauner Geld für ein Anti-Viren-Schutzprogramm zahlte, dieses

aber nicht erhielt.



Zur Mittagszeit saß der Kellinghusener an seinem Rechner, um eine

Online-Überweisung zu vorzunehmen. Bevor der Mann das Vorhaben in die

Tat umsetzen konnte, erschien auf seinem Computer eine

Störungsmeldung mit Hinweis auf eine Microsoft-Rufnummer. Kurzerhand

wählte er die Nummer und geriet an eine Person, die ihm einen

Virenschutz aufdrängte und ihn gleichzeitig zu einer sofortigen

Überweisung der dafür fälligen Kosten animierte. Der Senior zahlte

und stellte unmittelbar nach Beendigung des Telefonats fest, dass er

zwar sein Geld los war, aber das versprochene Programm sich nicht auf

seinem Rechner befand.



Damit ist es Gaunern wieder einmal gelungen, einem gutgläubigen

Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Geben Sie Telefonbetrügern

keine Chance, indem Sie sich am Telefon auf keinerlei Geldgeschäfte

einlassen und solche Gespräche umgehend beenden.



Merle Neufeld









