Kellerbrand in Suchsdorf

21. August 2018, 06:28 Uhr

Kiel (ots) - Am Montag Abend gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel

zu einem Kellerbrand nach Kiel-Suchsdorf gerufen. Gleich mehrere

Bewohner eines Wohnblocks im Amrumring meldeten eine starke

Rauchentwicklung aus dem Keller.



Bei Eintreffen der Feuerwehr war es zunächst schwierig, den

Brandort zu lokalisieren. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen

mehrgeschossigen Wohnkomplex. Die Wohnungen werden in den Etagen über

Laubengänge erschlossen, die Keller der einzelnen Gebäude sind

miteinander verbunden. Der Brand konnte zwar rasch eingegrenzt

werden. Für eine komplette Bekämpfung mussten sich jedoch über zwei

Kellerzugänge Trupps unter Atemschutz von beiden Seiten an das Feuer

heran arbeiten. Es waren bis zu vier Trupps unter Atemschutz mit

insgesamt 4 C-Rohren zeitgleich im Einsatz. Da verhindert werden

sollte, dass sich Rauch über Versorgungsschächte im Haus ausbreitet,

gestaltete sich auch die Belüftung des Kellers langwierig.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner

teilweise ihre Wohnungen verlassen. Über die Laubengänge war dies für

die Bewohner trotz der starken Rauchentwicklung zu jeder Zeit

problemlos möglich, eine Rettung durch die Feuerwehr war nicht

erforderlich.



Im Einsatz waren von der Berufsfeuerwehr der Löschzug der

Hauptwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf mit insgesamt

ca. 40 Einsatzkräften. Die Brandursache wird von der Polizei

ermittelt.









