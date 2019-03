Kellerbrand in Kiel-Elmschenhagen

von shz.de

05. März 2019, 22:18 Uhr

Kiel (ots) - Um 21:09 Uhr erreichten die Leitstelle Mitte mehrere

Notrufe aus einem Mehrfamilienhaus im Isarweg in Kiel-Elmschenhagen.

Die teils sehr erregten Anrufer meldeten einen Kellerbrand mit einer

starken Verqualmung des Treppenhauses. Aufgrund der Meldungen wurden

insgesamt vier Löschzüge der Feuerwehr Kiel sowie vier Rettungswagen

und ein Notarzt alarmiert.



Vor Ort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung

in das Gebäude vor. Da die Keller der Mehrfamilienhäuser in der

Straße teils miteinander verbunden sind, war die Lokalisation des

Brandherdes anfangs schwierig. Tatsächlich brannte es an drei Stellen

im Keller sowie im Keller des Nachbarhauses. Nach erfolgter

Brandbekämpfung mussten die Treppenräume der beiden Häuser noch

belüftet werden. Da die Bewohner sich umsichtig verhalten hatten und

in ihren Wohnungen verblieben sind ist glücklicher Weise niemand

verletzt worden.



Im Einsatz waren von der Berufsfeuerwehr Kiel der Direktionsdienst

und die Löschzüge der Haupt- und der Ostwache, von der Freiwilligen

Feuerwehr die Löschzüge aus Elmschenhagen und Wellsee sowie vom

Rettungsdienst Kiel vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie der

Leitende Notarzt. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen

22:30 Uhr wurde der Einsatz beendet.









Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell