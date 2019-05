Kein Drogenfund - Schulprojekt

von shz.de

27. Mai 2019, 10:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 27. Mai 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg -

20.05.2019 - Büchen



Wie am 21.05.2019, berichtet, wurde an der Haltestelle des ZOB in

Büchen ein verdächtiges Päckchen mit weißem Pulver aufgefunden.



Eine vorläufige Überprüfung ergab, dass es sich um Amphetamine

handeln könnte.



Durch die weiteren Ermittlungen der Polizei Büchen konnte dieser

Fall nun aufgeklärt werden.



Im Rahmen einer Projektwoche der 10. Klassen der

Friedegart-Belusa-Gemeinschaftsschule zum Thema " Assiwoche" stellte

ein 16-jähriger Schüler mehrere solcher Päckchen mit einer Mischung

aus Mehl und Zucker her.









