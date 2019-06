Karolinenkoog: Rundballen gestohlen

von shz.de

20. Juni 2019, 14:53 Uhr

Karolinenkoog (ots) - In der Nacht zu heute haben Unbekannte von

einer Weide am Eiderdeich in Karolinenkoog vier Rundballen Heu

entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die

Diebe geben können.



Erst gestern legte der geschädigte Landwirt einige in grüne Netze

gewickelte Heu-Rundballen am Deichweg, etwa 200 Meter westlich der

Bundesstraße 5, ab. Um 22.30 Uhr waren die Ballen noch dort, heute um

09.00 Uhr fehlten vier von ihnen, Gesamtwert etwa 160 Euro.



Hinweise auf die Diebe, die die Futtermittel vermutlich mit einem

großen Fahrzeug oder in einem Anhänger abtransportiert haben, gibt es

nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten

sich daher bei der Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 /

1410 melden.



Merle Neufeld









