Karolinenkoog: Großfeuer auf Kartoffelhof

10. August 2020, 09:43 Uhr

Karolinenkoog (ots) - Bereits Freitagmittag sind bei einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Karolinenkoog fünf Lagerhallen inklusive einer integrierten Werkstatt abgebrannt. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen, fahrlässige Brandstiftung ist nicht auszuschließen.



Kurz vor 12.00 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Feuer in einer Halle mit innenliegender Werkstatt auf einem Hof in der Koogstraße. Trotz des zeitnahen Eintreffens von insgesamt acht Feuerwehren war das Übergreifen der Flammen auf vier weitere Hallen nicht zu verhindern, lediglich eine sechste Halle und das zeitweilig akut gefährdete Wohnhaus gingen nicht in Flammen auf. Die Gebäude, die der Verarbeitung und Lagerung von Kartoffeln dienten, beherbergten außerdem diverses landwirtschaftliches Gerät und zwei Traktoren. Die Bauten brannten komplett nieder, der Brandschaden dürfte sich auf etwa 2.000.000 Euro belaufen.



Im Zuge der Löscharbeiten erlitt ein 30-jähriger Feuerwehrmann eine Hitzeerschöpfung und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, weitere Verletzte gab es nicht.



Die Heider Kripo hat die Brandermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist eine fahrlässige Brandstiftung nicht auszuschließen. In der Werkstatt, in der das Feuer ausbrach, fanden kurz zuvor Flexarbeiten statt.



