Kappeln: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

16. April 2018, 17:33 Uhr

Kappeln (ots) - Am 16.04., gegen 9.00 Uhr, kam es in Kappeln zu

einem schweren Verkehrsunfall.



Die Fahrzeugführerin eines Kleinwagens bog von der Gartenstraße

nach links in die Wassermühlenstraße ein. Hierbei übersah die

55-jährige einen stadtauswärts fahrenden Kleinbus. Im

Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die

Fahrertür des Kleinwagens wurde durch den Aufprall so stark

eingedrückt, dass sie sich anschließend nicht mehr öffnen ließ und

die Fahrerin durch die Feuerwehr Kappeln aus ihrem Fahrzeug befreit

werden musste.



Sie erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus

verbracht. Auch die 35-jährige Fahrerin des Kleinbusses wurde

medizinisch behandelt, sie zog sich eine Fußverletzung zu. An den

Fahrzeugen entstand zudem erheblicher Sachschaden. Beide waren nicht

mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.









