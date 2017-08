Kappeln: versuchter Raub am Wochenende - Zeugen gesucht

Kappeln (ots) - Am Samstagabend (19.08.17) kam es in Kappeln gegen

20:55 Uhr in der Ostseestraße zwischen Borkumer Straße und Holtenauer

Straße zu einem versuchten Raubüberfall.



Ein 21-jähriger Kappelner kam vom Sky-Markt in der Glücksburger

Straße und wurde von einem ihm unbekannten Mann mit einem Messer

bedroht, der Geld verlangte. In einem ersten Reflex schlug der Mann

mit seiner Einkaufstasche nach dem Täter. Dieser flüchtete daraufhin

in Richtung Borkumer Straße.



Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:



- ca. 20 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß

- schwarze Haare

- schwarz-rot karierte Jacke, schwarze Jeans, dunkle Schuhe



Die Kriminalpolizei in Schleswig ermittelt und bittet um Hinweise

unter der Telefonnummer: 04621 - 84 0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:03 Uhr