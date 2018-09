Kappeln - Nach Steinewürfen im August ermittelt die Kripo weiterhin/Betroffenes Busunternehmen lobt Belohnung aus

von shz.de

21. September 2018, 09:23 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 26.08.18 (Sonntag), zwischen 02

Uhr und 05 Uhr, wurden im Großraum Kappeln mehrere Fahrzeuge durch

Steinwürfe beschädigt. Die Pflastersteine dürften überwiegend aus

einem fahrendenden Wagen heraus auf parkende Autos geworfen worden

sein. In einem Fall wurde ein Stein auf einen fahrenden Mercedes

Sprinter geworfen und durchschlug eine Seitenscheibe.



Die Taten ereigneten sich im Raum Gelting, Kappeln, Süderbrarup,

Norderbrarup, Rabel, Oersberg, Esgrus, Stoltebüll und Hasselberg. Es

wurden bisher ca. 47 beschädigte Autos registriert. Gegen 04:20 Uhr

wurde in Groß Brebel ein Stein auf einen Mercedes Sprinter geworfen,

in dem Senioren saßen, die zu einem Ausflug abgeholt worden waren.

Der Sprinter fuhr aus Süderbrarup in Richtung Schleswig und wurde von

dem Täterfahrzeug überholt. Der Stein, der die hintere Seitenscheibe

durchschlug, verletzte glücklicherweise niemanden. Der Busunternehmer

, der die Senioren gefahren hat, lobt für Hinweise, die zur

Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Hohe von 500 Euro aus.



Als Tatfahrzeug wurde evtl. ein Kleinwagen benutzt. Vermutlich

waren mehrere Personen in diesem Auto. Bei den beschädigten

Fahrzeugen wurden Pflastersteine sichergestellt.



Die Kripo Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und bittet

erneut um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer:

04621/840.









