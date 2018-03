Kappeln -Gefährliches Überholen auf der B 203 /Polizei sucht Zeugen

von shz.de

16. März 2018, 11:03 Uhr

Kappeln (ots) - Am Dienstagnachmittag (06.03.18), um 14.40 Uhr,

soll es auf der B203 zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen

sein. Ein weißer Klein-LKW überholte laut Zeugenaussagen von Kappeln

kommend in Richtung Eckernförde einen LKW (Sattelzugmaschine und

Auflieger). Dieser musste stark abbremsen, um dem Klein-LKW das

Überholen zu ermöglichen. Auch entgegenkommende Fahrzeuge mussten

ihre Geschwindigkeit verringern. Anschließende setzte der Klein-LKW

nach Zeugenaussagen erneut zum Überholen eines LKW an. Diesmal musste

der Gegenverkehr komplett anhalten, um einen Zusammenstoß mit dem

weißen Kastenwagen zu verhindern. Der Fahrer des Klein-LKW konnte

kurz darauf von der Polizei angehalten und überprüft werden. Der

Fahrer erklärte es zwar eilig zu haben, bei seinem Überholvorgang

aber niemanden gefährdet worden sei. Die Polizeistation Kappeln hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme

unter der Rufnummer 04642-9655901. Vielen Dank!









Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



