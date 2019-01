Kappeln - 250 kontrollierte Fahrzeuge in sechs Stunden

von shz.de

15. Januar 2019, 12:13 Uhr

Kappeln (ots) - Am gestrigen Montag (14.01.2019), führte das

Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord, Fachdienst Schleswig, eine

gemeinsame Verkehrskontrolle mit dem Polizeirevier Kappeln durch. In

der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr waren drei Streifenwagenbesatzungen

und zwei Zivilstreifen im Einsatz. Um die Mittagszeit wurden zunächst

drei stationäre Kontrollstellen an verschiedenen Standorten in

Kappeln eingerichtet. An allen Standorten wurden die Beamten recht

zügig fündig. An der Kontrollstelle B199, Höhe Sportplatz, stellten

die Beamten einen Fahrzeugführer fest, der sein Fahrzeug unter

Drogeneinfluss führte. Nach positivem Drogenvortest wurde beim Fahrer

eine Blutprobenentnahme im naheliegenden Krankenhaus veranlasst. Wenn

sich der Verdacht anhand des Blutprobenergebnisses bestätigt, muss

der Fahrer mit einem Fahrverbot von einem Monat sowie einem Bußgeld

von 500 Euro rechnen. An der Kontrollstelle B 201, Höhe Einmündung

Hüholz, legte ein 31-jähriger Fahrzeugführer den kontrollierenden

Beamten auf Verlangen seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere

vor. Eine Abfrage ergab zur Überraschung der Polizeibeamten, dass

gegen den Fahrzeugführer ein Fahrverbot für den Monat Januar vorlag.

Warum der Fahrzeugführer noch im Besitz des Führerscheines war und

sich dieser nicht in amtlicher Verwahrung befand, muss noch geklärt

werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im Stadtteil Ellenberg mussten die

Beamten ebenfalls ein Strafverfahren bezüglich des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis einleiten. Ein 40-jähriger deutscher

Kraftfahrzeugführer händigte den Polizisten eine gültige tschechische

Fahrerlaubnis aus. Da gegen ihn, vor Erwerb der ausländischen

Fahrerlaubnis, eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis in der

Bundesrepublik vorlag, entfaltet der im Ausland erworbene

Führerschein in Deutschland keine Wirksamkeit. Nach Auflösung der

festen Kontrollstellen am Nachmittag, erfolgten im

Zuständigkeitsbereich des PR. Kappeln noch weitere mobile

Verkehrskontrollen. Auch hier mussten die Beamten noch einige Straf-

und Ordnungswidrigkeiten-Verfahren einleiten. Im oben genannten

Zeitraum wurden ca. 250 Fahrzeuge kontrolliert.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell