Kampen/Sylt: Blitzeinbruch in Boutique - Waren im Wert von einer halben Million Euro gestohlen

von shz.de

14. September 2018, 11:33 Uhr

Kampen/Sylt (ots) - In der Nacht zu Freitag (14.09.18) brachen

unbekannte Täter in eine Mode- und Schmuckboutique in Kampen auf Sylt

ein. Die Täter drangen um 03:14 Uhr in das Geschäft ein und verließen

dieses bereits zwei Minuten später um 03:16 Uhr. In der kurzen Zeit

schlugen sie diverse Vitrinen ein und entwendeten Schmuck und

Kleidung. Insgesamt wurden hochwertige Waren im Wert von geschätzten

500.000 Euro entwendet.



Die Boutique befindet sich an der "Hauptstraße" Ecke "Zur

Uwe-Düne". Die Täter brachen die Eingangstür auf und flüchteten

anschließend in einem Auto, das auf dem Parkplatz vor dem Geschäft

geparkt wurde, in Richtung "Uwe-Düne". Sie waren dunkel gekleidet und

maskiert. Angaben zum Fluchtfahrzeug liegen nicht vor.



Die Kriminalpolizei Sylt ermittelt und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer: 04651/7047-0 zu melden.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell