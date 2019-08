Kaltenkirchen - Verkehrskontrollen

von shz.de

08. August 2019, 15:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen hat eine Streife des

Polizeireviers Kaltenkirchen in der Zeit von 7.30 Uhr bis 11:30 Uhr

im Rahmen mobiler Verkehrskontrollen mehrere Verkehrsteilnehmer

angehalten und kontrolliert und dabei diverse Verstöße festgestellt

und geahndet.



Insgesamt sechs Autofahrerinnen und Autofahrer nutzten während der

Fahrt ein Mobiltelefon. Die betroffenen Personen müssen neben einem

Bußgeld in einer Höhe von 100 Euro mit der Eintragung eines Punktes

im deutschen Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in

Flensburg rechnen. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei

erneut an alle Verkehrsteilnehmer, sich uneingeschränkt auf den

Verkehr zu konzentrieren und das Handy während der Fahrt nicht zu

benutzen. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit verlängert den

notwendigen Bremsweg ungemein und kann schlussendlich ursächlich für

einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall sein. Seien Sie sich

ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer bewusst, nehmen Sie Rücksicht

auf andere Verkehrsteilnehmer und lassen sie die Finger vom Handy.



In 17 weiteren Fällen hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer

den vorgeschriebenen und lebensrettenden Sicherheitsgurt während der

Fahrt nicht angelegt. Die Betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen mit

einem Verwarngeld in einer Höhe von 30 Euro rechnen. Darüber hinaus

mussten die Beamten in einem Fahrzeug ein nicht angeschnalltes Kind

feststellen.



Abschließend stoppten die Beamten ein Fahrzeug, dessen

Hauptuntersuchung seit über acht Monaten fällig gewesen wäre (Bußgeld

60 Euro / 1 Punkt).









