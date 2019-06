Kaltenkirchen, Schwalbenweg / 21-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von shz.de

11. Juni 2019, 16:02 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 08.06.19, verletzte sich ein

21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Kaltenkirchen schwer. Der

junge Mann aus Kaltenkirchen war mit einem Seat auf dem Schwalbenweg

unterwegs. Gegen 08:00 Uhr fuhr er aus bislang unbekannter Ursache im

Bereich einer Linkskurve geradeaus und prallte mit dem Pkw gegen ein

Einfamilienhaus. Hierbei erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten ihn in einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an

dem Pkw liegt bei rund 3000 Euro. Die Schäden am Haus sind nicht

unerheblich. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell