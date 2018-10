Kaltenkirchen, Schützenstraße / Polizei erbittet Hinweise nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

von shz.de

15. Oktober 2018, 17:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 13.10.18, kam es in

Kaltenkirchen zu einem versuchten Einbruch in ein privat genutztes

Einfamilienhaus in der Schützenstraße. Der sich zur Tatzeit im Hause

befindliche Bewohner nahm gegen 20:00 Uhr ungewöhnliche Geräusche aus

Richtung seines Kellerzugangs wahr. Als er dort nach dem Rechten

sehen wollte, bemerkte er einen unbekannten Mann, welcher ihm mit

Werkzeug aus seinem Kellerraum entgegen trat. Er sprach den Mann

daraufhin an. Nach einem kurzen Wortwechsel drückte der Dieb das

erlangte Gut dem eigentlichen Eigentümer in die Hand und verschwand

mit einem Fahrrad in Richtung Königstraße. Er wird wie folgt

beschrieben: männlich, europäisches Erscheinungsbild, ca. 175 - 180

cm groß, normale bis schlanke Statur, ca. 30 - 35 Jahre alt,

möglicherweise Träger eines Drei-Tage- Barts, trug eine dunkle

Brille, hatte eine Glatze mit Haarkranz und sprach hochdeutsch.



Der Einbrecher hatte im direkten Tatortnahbereich ein mutmaßlich

blaues Herrenfahrrad abgestellt. An diesem waren sehr auffällige

Satteltaschen(kofferähnlich) montiert gewesen. Zudem befand sich am

Fahrradlenker ein Basecap mit rotem Flammenmuster. Die

Kriminalpolizei Pinneberg, Soko Wohnung, hat die Ermittlungen

übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise zu dem Einbrecher

bzw. dem Fahrrad.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell