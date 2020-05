Kaltenkirchen - Polizei erbittet Hinweise nach PKW-Diebstahl

Avatar_shz von shz.de

25. Mai 2020, 09:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Im Bereich der Straße Am Wasserwerk ist es am späten gestrigen Abend zu einem PKW-Diebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei im Rahmen der Ermittlungen weitere Zeugen sucht.



Bislang unbekannte Autodiebe entwendeten gegen 22:20 Uhr einen auf einem Privatgrundstück abgestellten hochwertigen Mercedes-Benz und flüchteten mit dem schwarzen AMG GLC 63 in Richtung Struvenborn.



Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung ein, im Rahmen derer das Fahrzeug kurzfristig in Begleitung eines weiteren Mercedes an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern gesichtet werden konnte.



Hinweise zu dem Diebstahl, zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen in dem Bereich sowie zu dem Verbleib des Fahrzeugs nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-884-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Nico Möller Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4604799 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell