Kaltenkirchen - Kurioses aus dem Polizeialltag: Der Täter war ein Roboter

Avatar_shz von shz.de

29. November 2019, 08:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum Freitag, den 29. November 2019, wurden

Beamte der Polizei Kaltenkirchen alarmiert, weil an einem Firmengebäude in der

Werner-von-Siemens-Straße der Einbruchalarm ausgelöst wurde.



Kurz darauf gab es Entwarnung: Ein Staubsauger-Roboter hatte sich um 1 Uhr in

der Nacht selbstständig in Betrieb gesetzt und den Bewegungsmelder ausgelöst.

Für die Polizei war der Einsatz damit beendet.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4453731

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell