Kaltenkirchen, Holstenstraße Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Avatar_shz von shz.de

20. September 2019, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute, am 20.09.19, kam es in Kaltenkirchen

zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 11:00 und 12:36 Uhr wurde ein

schwarzer Audi A 6, der auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der

Holstenstraße abgestellt war, angefahren. Der Schaden liegt bei rund

2000 Euro. Das Tatfahrzeug war vermutlich silberfarben oder grau. Die

Polizei Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

unter 04191-30880 um Hinweise.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell