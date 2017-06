Kaltenkirchen, Holstenstraße / Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 30.05.17, kam es in

Kaltenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 15.05 Uhr wurde auf

dem Rossmann-Parkplatz in der Holstenstraße das Schutzgitter eines

Baumes angefahren und beschädigt. Laut Zeugenangaben soll das

verursachende Fahrzeug ein litauisches Kennzeichen gehabt haben. Das

Fahrzeug musste von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden.

Anschließend flüchtete der Verursacher. Das Polizeirevier

Kaltenkirchen bittet unter 04191-30880 um Hinweise. Wer hat den

Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Verursacher, seinem

Fahrzeug oder dem Abschleppunternehmen machen?









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

