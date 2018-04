Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg - Diebe stahlen zwei Fiats und einen Toyota

von shz.de

18. April 2018, 13:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Wochenende ist es zu mehreren

Autodiebstählen gekommen.



Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen stahlen Unbekannte von der

Ausstellungsfläche eines Autohändlers in der Kaltenkirchener

Süderstraße sowohl einen metallicfarbenen Fiat Doblo als auch einen

weißen Fiat 500 in der Kabriolettausführung.



Bei drei weiteren Wagen blieb es beim Versuch. Allerdings nahmen

die Diebe noch Kennzeichenschilder an sich.



Der entstandene Schaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich

liegen.



In der Nacht von Sonntag auf Montag war der in einem Carport

abgestellte weiße Toyota Auris das Ziel Unbekannter in der

Henstedt-Ulzburger Lindenstraße.



Die Kriminalpolizeistellen in Bad Segeberg und Norderstedt haben

die Ermittlungen übernommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.



Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler in Bad Segeberg unter 04551

8840 für Hinweise die Tat in Kaltenkirchen betreffend entgegen.



Zeuge, die Angaben zum Verbleib des Toyotas aus Henstedt-Ulzburg

machen können, setzen sich bitte mit den Norderstedter Beamten unter

040 528060 in Verbindung.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell