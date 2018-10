Kaltenkirchen, Hamburger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Raub

von shz.de

19. Oktober 2018, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 17.10.18, ist es

in Kaltenkirchen zu einem Raub auf eine 31-Jährige gekommen. Am

Donnerstagnachmittag erschien die Geschädigte bei der Polizei in

Kaltenkirchen und teilte mit, dass sie am Vortag gegen 16:20 Uhr auf

einem Wanderweg zwischen der Hamburger Straße und dem Flottmoorring

beraubt wurde. Zwei Männer hatten ihr unter Vorhalt eines Messers

einen geringen Bargeldbetrag abgenommen, anschließend flüchteten sie

in Richtung Schule. Die 31-Jährige erlitt einen Schock. Der das

Messer haltende Täter war etwa 1,80 m groß. Er hatte eine krumme

Nase, eine Glatze, dunkle Augen und einen leichten Bart. Seine

Hautfarbe war hell und er sprach gebrochen deutsch. Bekleidet war er

mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen Kapuzenshirt. Die

zweite Person konnte nicht beschrieben werden. Die Kriminalpolizei

Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter

04551-8840 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise

zu den Tätern machen?









