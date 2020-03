Kaltenkirchen - Fahrt unter Alkoholeinfluss / Beifahrer zudem per Haftbefehl gesucht

Avatar_shz von shz.de

30. März 2020, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, dem 29. März 2020, hat die Polizei in Kaltenkirchen ein Fahrzeug kontrolliert, nachdem Zeugen den Verdacht auf Alkohol beim Fahrer mitgeteilt hatten. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Beifahrer per Haftbefehl gesucht wird.



Kurz nach 10 Uhr morgens erhielt die Polizei den Hinweis eines Zeugen, dass der Fahrer eines VW Bora möglicherweise betrunken sei. Beamte des Polizeireviers Kaltenkirchen stoppten den VW in der Hamburger Straße. Ein Atemalkoholtest beim 33-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,77 Promille. Er musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der 42-jährige Beifahrer des VW Bora per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde noch vor Ort festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



