Kaltenkirchen - Durchsuchungen durch Polizei

12. März 2020, 07:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Seit den frühen Morgenstunden durchsucht die Polizei unter

Federführung der Staatsanwaltschaft Kiel mehrere Gebäude in Schleswig-Holstein

und Mecklenburg-Vorpommern.



Hintergrund ist eine gefährliche Körperverletzung vom 21. Dezember 2019 in einer

Lokalität in Henstedt-Ulzburg. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei

Bad Segeberg soll es hier durch fünf Tatverdächtige und weitere bislang

Unbekannte zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil mehrerer

Geschädigter gekommen sein.



Die Opfer erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen.



Die aktuellen Ermittlungen richten sich gegen fünf Beschuldigte im Alter von 19

bis 31 Jahren aus Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und Ludwigslust

(Mecklenburg-Vorpommern).



Insgesamt durchsuchen die Beamten sieben Objekte in Schleswig-Holstein und

Mecklenburg-Vorpommern. Darunter befinden sich auch drei Gewerbeobjekte in

Kaltenkirchen, die im Eigentum einiger Beschuldigter stehen.



Insgesamt sind 75 Polizeibeamte beteiligt.



