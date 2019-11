Kaltenkirchen, B4 - Überholer ausgewichen und verunglückt; die Polizei sucht einen Unfallbeteiligten und Zeugen

Avatar_shz von shz.de

21. November 2019, 11:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 20.11.2019, kam es auf der B4 zwischen

Bilsen und Lentföhrden zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein bislang

unbekannter Unfallbeteiligter unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt hat.



Morgens, gegen 06:30 Uhr, befuhr der oder die unbekannte Fahrzeugführerin eines

Kombis die Kieler Chaussee (B 4) in Fahrtrichtung Bilsen und überholte in der

Zeit mehrere Fahrzeuge.



Dabei übersah der Unbekannte vermutlich den Toyota eines 59-jährigen Mannes aus

Lentföhrden. Der Toyota-Fahrer wich anschließend nach rechts aus, um eine

frontale Kollision mit dem Kombi zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle

über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Auto.



Der Lentföhrdener verletzte sich dadurch leicht. An seinem Toyota Yaris entstand

ein Sachschaden von zirka 3000 Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bisher unbekannten

Fahrzeugführer des Kombis und eventuelle Zeugen oder Personen, die Hinweise zum

Unfall liefern können, sich unter der Telefonnummer 04121 / 8030 zu melden.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de



