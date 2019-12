Kaltenkirchen - Ankündigung: Polizeirevier Kaltenkirchen am 12.12.19 telefonisch nicht erreichbar

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 12. Dezember 2019, erfolgen beim

Polizeirevier Kaltenkirchen technische Arbeiten an der Telefonanlage. Das

Polizeirevier wird an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr voraussichtlich nicht

telefonisch erreichbar sein. Dringende Nachfragen können in diesem Zeitraum an

die Polizeistation Henstedt-Ulzburg (04193-99130) oder die Polizeistation Bad

Bramstedt (04192-39110) gerichtet werden. In Notfällen steht weiterhin der

Polizei-Notruf 110 zur Verfügung.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4464237

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell