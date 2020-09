Kaaks: Drogenfahrt mit anschließendem Drogenfund

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 10:33 Uhr

Kaaks (ots) - Sonntagabend kontrollierte die Polizei in Kaaks einen Pkw. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem konnten am Wohnsitz des Fahrers Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.



Um 20:15 Uhr überprüfte eine Streife in der Hauptstraße in Kaaks einen Fahrzeugführer. Der Mann war den Beamten schon tagsüber im berauschten Zustand aufgefallen. Auch jetzt stellten die Einsatzkräfte wieder Anhaltspunkte fest, die einen aktuellen Drogeneinfluss sehr wahrscheinlich machten. Der 19-jährige aus Vaale gab den Konsum auch unumwunden zu. Daher ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Ferner beichtete er das Vorhandensein von Betäubungsmitteln in den eigenen vier Wänden. Die Wahrhaftigkeit der Angaben überprüfte die Streife bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung. Hier konnten die Beamten geringe Mengen an Cannabisprodukten beschlagnahmen.



Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss und verbotenem Betäubungsmittelbesitzes.



Jochen Zimmermann



