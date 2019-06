K 92 / Schinkel / Kreis RD-ECK - Kran kippte in Graben

von shz.de

18. Juni 2019, 15:53 Uhr

K 92 / Schinkel / Kreis RD-ECK (ots) - 190618-3-pdnms Kran

kippte in Graben



K 92 / Schinkel / Kreis RD-ECK. Rund 50.000 Euro Schaden

entstanden am 14.06.19, 06.15 Uhr, bei einem Unfall auf der K 92

zwischen Schinkel und Großkönigsförde. Der Fahrer (45) eines Lkw mit

angehängtem Kranwagen gab an, wegen eines entgegenkommenden Pkw nach

rechts ausgewichen zu sein. Dabei geriet der Anhänger auf die weiche

Bankette und kippte um. Der Kran musste mit schwerem Gerät

aufgerichtet werden. Verletzt wurde niemand. Der Pkw-Fahrer entfernte

sich vom Unfallort. Die Polizei in Gettorf sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise bitte unter Telefon 04346 / 2965000.



