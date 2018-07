K 24 / Felm / Kreis RD-ECK - Motorrad und Fahrrad kollidierten

von shz.de

22. Juli 2018, 12:03 Uhr

K 24 / Felm / Kreis RD-ECK (ots) - 180722-4-pdnms Motorrad und

Fahrrad kollidierten



K 24 / Felm / Kreis RD-ECK. Bei einem Zusammenstoß eines

Motorrades mit einem Fahrrad wurden Samstag (21.07.18, 14.25 Uhr)

beide Fahrzeugführer schwer verletzt, die 23-jährige Radfahrerin

lebensgefährlich. Die junge Frau wurde in die Kieler Uniklinik

gebracht, der Motorradfahrer (weitere Daten liegen gegenwärtig nicht

vor) in das Städtische Krankenhaus Kiel. Der Unfallhergang ist noch

völlig unklar. Beide Fahrzeugführer sollen auf der K 24 (Kieler Weg)

in Richtung B 76 unterwegs gewesen sein. Die Kieler

Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, den genauen

Unfallhergang festzustellen. Die K 24 war zwischen 14.30 Uhr und 17

Uhr voll gesperrt.



