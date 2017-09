Junger Mann beleidigt Frau auf Damentoilette im Bahnhof

Flensburg (ots) - Gestern Abend wurde eine Streife der

Bundespolizei von einer jungen Frau im Flensburger Bahnhof

angesprochen. Diese gab an, dass sie von einem Mann auf der

Damentoilette beleidigt wurde.



Die 32-jährige Frau war am Nachmittag auf der Damentoilette, als

ein junger Mann hereinkam und ihr den Geschlechtsverkehr anbot. Sie

wandte sich dann an die Bundespolizei, die in Begleitung einer

Servicekraft der Deutschen Bahn die Damentoilette aufsuchte. Dort

wurde der Mann angetroffen und von der Geschädigten identifiziert.



Dieser bestritt die Tat und wurde zwecks Identitätsfeststellung

mit zur Dienststelle genommen. Der 24-Jährige erhielt eine

Strafanzeige wegen Beleidigung und ein Bahnhofsverbot.









