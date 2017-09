Junger Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Ratzeburg (ots) - Bröthen



Am 31.08.2017, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 28,

zwischen Büchen und Bröthen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

Motorradfahrer verletzt wurde.



Ein 18-jährger Mann aus der Nähe von Büchen befuhr die K 28 in

Richtung Bröthen. Im Ausgang einer Linkskurve verlor er die Kontrolle

über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den

Grünstreifen sowie den Radweg und prallte auf dem angrenzenden

Knickwall gegen einen Baum. Der 18-jährige wurde bei dem Unfall

schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ursache für das Abkommen von Fahrbahn ist noch unklar. Nach

bisherigem Kenntnisstand waren weitere Fahrzeuge nicht beteiligt. An

dem Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,- Euro.









