Junger Autofahrer entzog sich der Kontrolle

26. März 2018, 12:33 Uhr

Neumünster (ots) - Büdelsdorf. Am 25.03.2018, gegen 23.20 Uhr,

überquerte der Fahrer eines schwarzen 1er BMW die Kreuzung "An der

Rauhstedt / Neue Dorfstraße" in Büdelsdorf. Hierbei missachtete er

das Rotlicht und sollte im Anschluss durch eine

Streifenwagenbesatzung, die dies beobachtet hatte, kontrolliert

werden. Der 18 Jahre alte Fahrzeugführer entzog sich allerdings der

anstehenden Kontrolle. Im Rahmen der Hinterherfahrt verloren die

Polizeibeamten den BMW aus den Augen, konnten ihn aber wenig später

im Kätnerweg wieder auffinden. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt

nicht mehr im Fahrzeug. Nachdem die Mutter des Fahrers aufgesucht

wurde, konnte sie ihren Sohn am Telefon überzeugen, sich der Polizei

zu stellen. Vermutlich hatte der junge Mann Angst um seinen

"Führerschein auf Probe" und wollte sich daher der Kontrolle

entziehen. Der Führerschein des "Rotlichtsünders" wurde

beschlagnahmt.



