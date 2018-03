Jugendlicher Intensivtäter gerade aus Haft entlassen erneut straffällig/ Verfolgungsfahrt nach Einbruch und PKW-Diebstahl endet am Laternenpfahl - Drei Tatverdächtige festgenommen/Zeuge gesucht!

von shz.de

28. März 2018, 08:33 Uhr

Flensburg



Am 15.03.18 wurde ein 17-jähriger Intensivtäter aus der Haft

entlassen. Eine angeordnete Entziehungskur in Niedersachsen beendete

er bereits nach nur einem halben Tag und brach stattdessen in eine

Werkstatt in Oldenburg ein, entwendete dort einen VW Passat, ein

Handy und Bargeld. Mit dem Geld tankte er das Fahrzeug auf, stahl von

einem anderen Pkw die Kennzeichen und fuhr mit dem Pkw nach

Flensburg, wo er erneut Kennzeichen stahl und diese austauschte. In

der Nacht von Montag (26.03.18) auf Dienstag (27.03.18) fuhr er mit

zwei weiteren Tatverdächtigen im Alter von 17 und 21 Jahren in dem

gestohlenen Passat in die Boschstraße. Dort entwendete das Tätertrio

aus einem Baumaschinenmarkt Werkzeug und brachte dies in die Wohnung

des einen Komplizen. Anschließend brachen sie in einen Kfz-Betrieb in

der Liebigstraße ein und versuchten dort ein Fahrzeug zu entwenden.

Da ihnen dies offensichtlich nicht gelang, brachen sie anschließend

in einen anderen KFZ-Betrieb in der Liebigstraße ein und entwendeten

dort aus einer Halle eine neuwertige Mercedes C-Klasse. Mit dieser

kamen sie allerdings nicht weit. Bereits in der Straße Zur Bleiche

wurden sie um 03.10 Uhr von einer Polizeistreife gesichtet. Die

Beamten des 1. Polizeirevieres erkannten, dass das Fahrzeug sehr

zügig und in Schlangenlinien geführt wurde und entschlossen sich,

dieses zu kontrollieren. Der Fahrer des Mercedes reagierte jedoch

nicht auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens. Mit teilweise weit

über 100 km/h versuchte er stattdessen vor diesem zu flüchten. Eine

Verfolgungsfahrt durch halb Flensburg, bei der mehrere rote Ampeln

überfahren wurden, endete schließlich im Marienhölzungsweg, als der

Fahrer, beim Versuch eines U-Turns gegen einen Laternenpfahl fuhr.

Zwei der Tatverdächtigen versuchten zu flüchten. Alle drei konnten

jedoch von den mittlerweile zwei Streifenwagenbesatzungen

festgenommen werden. Bei dem Unfall wurde ein weiterer Pkw

beschädigt, der dort geparkt hatte.



Die drei jungen Männer wurden zur Wache des 1. PR Flensburg

verbracht. Bei dem 17-jährigen Intensivtäter, der das Fahrzeug

gefahren hatte, erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,9

Promille. Drogenvortests bei ihm und seinem 17-jährigen Komplizen

waren außerdem positiv. Es wurden Blutproben angeordnet. Die drei

polizeibekannten Tatverdächtigen wurden anschließend zur weiteren

Bearbeitung an die Kripo übergeben.



Der 17-jährige Intensivtäter wird Mittwoch einem Haftrichter

vorgeführt.



Während der Verfolgungsfahrt wurde aufgrund der Nachtzeit

glücklicherweise niemand verletzt. Allerdings musste in der

Friesischen Straße ein unbekanntes Fahrzeug eine Vollbremsung

einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Mercedes zu

verhindern. Der oder die Fahrzeugführer(-in) wird gebeten, sich unter

der Rufnummer 0461-4840 zu melden.









