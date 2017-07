Jugendliche werfen mit Schottersteine auf Glasscheiben am Bahnhof

Neumünster (ots) - Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde die

Bundespolizei von Passanten auf zwei Jungen aufmerksam gemacht, die

offensichtlich mit Steinen auf Scheiben schmeißen.



Die Bundespolizisten konnten auch auf dem Bahnsteig zwei Jungen

antreffen, die auf Vorhalt zugaben mit Schottersteinen auf die

Glasscheiben der ehemaligen Postverladestelle geworfen zu haben.

Insgesamt gingen 18 Scheiben zu Bruch.



Die 12 und 13-jährigen Jugendlichen hatten, und das macht es

gefährlich, die Steine aus dem Schotterbett geholt. Sie haben sich

damit in Lebensgefahr gebracht. Die Jungen wurden eindringlich

belehrt.



Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung wurden gefertigt. Die

Jugendlichen wurde an den Betreuer einer Jugendeinrichtung übergeben.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 24.Jul.2017 | 12:03 Uhr