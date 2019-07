Jugendliche mit Holzklotz auf Bahnbrücke festgestellt

von shz.de

02. Juli 2019, 16:23 Uhr

Pinneberg (ots) - Gestern Abend kam es zu einem Polizeieinsatz auf

einer Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Prisdorf. Die

Triebfahrzeugführerin einer Nordbahn hatte Personen auf einer

Bahnstrecke gemeldet, die mit Gegenständen hantieren. Mehrere

Streifenwagen der Landespolizei und ein Hubschrauber der

Bundespolizei wurden zum Einsatzort entsandt. Die Bahnstrecke wurde

ab 22.05 Uhr gesperrt.



Die Nahbereichsfahndung ergab zunächst keine Personen auf der

Bahnbrücke, jedoch wurde ein Holzklotz auf dem Brückengeländer

festgestellt. Kurze Zeit später konnten vier Jugendliche im Alter von

16 und 17 Jahren in unmittelbarer Nähe angetroffen werden.



Bei der Befragung räumten zwei Jungen ein, auf der Brücke gewesen

zu sein.



Der Bundespolizeihubschrauber flog den Streckenabschnitt ab,

konnte aber keine weiteren in Personen an den Gleisen sichten. Der

Holzklotz wurde als Spurenträger sichergestellt.



Die Sperrung der Bahnstrecke wurde um 22.40 Uhr aufgehoben. 14

Züge erhielten Verspätungen.



Die Ermittlungen der Bundespolizei, warum der Holzklotz auf das

Brückengeländer gestellt wurde, dauern an.









