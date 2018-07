Jübek: Zigarettenautomat mit Trecker aus Verankerung gerissen

von shz.de

25. Juli 2018, 11:13 Uhr

Jübek (Kreis SL-FL) (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (25.07.18)

wurden sechs Jugendliche im Alter von 13 - 18 Jahren festgenommen,

nachdem sie in Jübek versuchten, einen Zigarettenautomaten samt

Betonfundament zu entwenden. Gegen Mitternacht beobachtete ein Zeuge,

wie die jugendlichen Tatverdächtigen einen Spanngurt um den Automaten

legten und ihn mit Hilfe eines Treckers aus der Verankerung rissen.



Nach wenigen hundert Metern riss der Spanngurt jedoch, der Automat

blieb zurück und die Jugendlichen flüchteten mit dem Trecker und

einem Leichtkraftrad. Durch die eingesetzten Kräfte des

Polizeireviers Schleswig und des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres

Nord wurden vier der Tatverdächtigen auf einem Acker in dem Trecker

sitzend festgenommen. Zwei weitere wurden während der Flucht auf dem

Leichtkraftrad angehalten.



Alle wurden nach Schleswig verbracht und dort noch in der Nacht

von der Kriminalpolizei vernommen. Anschließend wurden sie den

Erziehungsberechtigten übergeben.



Der 16-jährige Fahrer des Treckers wird sich zusätzlich zu dem

versuchten schweren Diebstahl wegen des unbefugten Gebrauchs eines

Kraftfahrzeuges und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten

müssen, da der Trecker nicht mehr wie vorgesehen und zweckbestimmt

für landwirtschaftliche Arbeiten eingesetzt wurde. Somit war die

vorhandene Fahrerlaubnis nicht ausreichend.









