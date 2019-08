Jübek: Nachtragsmeldung zum mutmaßlichen Tötungsdelikt

von shz.de

01. August 2019, 16:23 Uhr

Jübek (ots) - Der 62-jährige Tatverdächtige wurde am

Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim

zuständigen Amtsgericht in Flensburg vorgeführt. Es wurde

Untersuchungshaft angeordnet und der Mann in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die durchgeführte Obduktion führte zu dem vorläufigen Ergebnis,

dass die 25-jährige Frau an den schweren Verletzungen starb, die ihr

durch Messerstiche in den Oberkörper zugefügt wurden.



Der Tatverdächtige soll mit dem Lebensgefährten des Opfers

freundschaftlich bekannt sein. Der mutmaßliche Täter und die Frau

hielten sich zum Zeitpunkt der Tat alleine in der Wohnung ihres

Lebensgefährten auf.



Zur Motivlage des Tatverdächtigen können weiterhin keine Aussagen

gemacht werden. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.









