Jogger überfallen

03. Juli 2018, 11:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Ahrensburg



Am 02.07.2018, gegen 10.30 Uhr, kam es in Ahrensburg, auf dem

Wanderweg "Am Blockberg", südlich des Bredenbeker Teiches zu einen

schweren Raub, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Ein 50-jähriger Hamburger war zur benannten Zeit am Bredenbeker

Teich joggen. Hierbei kamen ihm zwei männliche Personen entgegen. Als

er auf gleicher Höhe mit ihnen war, griff ihm einer der Männer an den

Kragen/das Reverse und forderte ihn auf, das Bargeld

herauszugegeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, zog der

zweite Mann ein Messer und drohte damit in Richtung des Geschädigten.

Da der 50-jährige kein Geld bei sich hatte, entwendeten die Täter

eine hochwertige Armbanduhr, die der Geschädigte am Handgelenk trug.

Durch den Griff ins Revers wurde der Hamburger leicht verletzt. Eine

medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Nach der Tat

konnte der 50-jährige weglaufen. Zwei Stunden später zeigte er die

Tat bei der Polizei Hamburg.



Die Täter werden wie folgt beschrieben



Täter 1: (hat das Geld gefordert) - Männlich - Ca. 25 Jahre alt -

Ca. 1,75 - 1,80 m groß - Schlank - Kurze schwarze Haare -

Südländisches Erscheinungsbild - Sprach gebrochen deutsch - Blaue

Jeans - Rotes T-Shirt



Täter 2: (Person mit Messer) - Männlich - Ca. 25 Jahre alt - Ca.

1,75 - 1,80 m groß - Schlank - Südländisches Erscheinungsbild -

Dreitagebart - Dunkles T-Shirt



Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern

machen? Wem sind Montagvormittag in der Umgebung des Bredenbeker

Teiches zwei Männer aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der

