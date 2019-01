Jevenstedt / Kreis RD-ECK - Radlader gestohlen

von shz.de

08. Januar 2019, 14:33 Uhr

Jevenstedt / Kreis RD-ECK (ots) - 190108-2-pdnms Radlader

gestohlen



Jevenstedt / Kreis RD-ECK. Unbekannte stahlen aus dem Schuppen

eines Pferdehofs in Jevenstedt (Am Ehrenmal) einen roten Radlader vom

Typ Weidemann Hoftrac. Die landwirtschaftliche Maschine ist mit einer

Kugelkopfkupplung ausgestattet. Der Hoftrac wurde in der Nacht vom 6.

auf den 7.1.19 gestohlen. Sachdienliche Hinweise über den Verbleib

des Radladers bitte an die Polizei in Jevenstedt unter der Nummer

04337 / 410.



