Jagel: Demonstrationen vor dem Fliegerhorst Jagel

Jagel (Kreis SL-FL) (ots) - Am Montag (21.08.17) fanden vor dem

Fliegerhorst in Jagel zwei angemeldete Demonstrationen statt. Bereits

gegen 06:00 Uhr versammelten sich Teilnehmer der Aktionsgruppe

"Lebenslaute" unter dem Motto "Von Bass bis Sopran - gemeinsam gegen

Rüstungswahn" und Mitglieder der Deutschen Friedensgesellschaft aus

Flensburg vor den Toren und auf den Zufahrten der

Bundeswehrliegenschaft.



Ziel der rund 150 Teilnehmer, die sich auf die verschiedenen

Zufahrten verteilten hatten, war offenbar zu verhindern, dass

Angehörige der Bundeswehr ihren Arbeitsplatz erreichen können, bzw.

dieses zumindest zu erschweren. Die Mitarbeiter wurden daraufhin mit

Bussen von der Kaserne in Kropp in die Kaserne nach Jagel geshuttelt.

Polizeikräfte räumten die Zufahrten an den Toren, um den Bussen die

An- und Abfahrt zu ermöglichen. Die Demonstranten, die sich vor den

jeweiligen Toren aufhielten, wurden angesprochen und aufgefordert,

die Zuwegung freizumachen. Bei Nichtbefolgen wurden sie leicht zur

Seite geschoben und teilweise weggetragen. Auseinandersetzungen

wurden nicht bekannt.



Gegen 11:00 Uhr versammelten sich rund 200 Teilnehmer vor dem

Haupttor zum Abschlusskonzert. Alle Versammlungen und Aktionen

verliefen friedlich. Um 13:30 Uhr waren die Veranstaltungen beendet.



Die Polizei war mit rund 30 Einsatzkräften im Einsatz.









