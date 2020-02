Itzstedt - Polizei ermittelt nach Schadensfeuer an Einfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

24. Februar 2020, 15:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 23. Februar 2020, wurden Polizei und

Feuerwehr gegen 10:00 Uhr nach Itzstedt entsandt. Dort war im Seeweg ein

Einfamilienhaus in Brand geraten.



Über Notruf hatten Anwohner gemeldet, dass ein Haus in der Nachbarschaft in

Flammen steht. Bereits bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte waren deutlich

Flammen und Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls erkennbar. Auch in den

darunterliegenden Wohnräumen breitete sich das Feuer aus. Drei männliche

Bewohner hatten das Haus bereits aus eigener Kraft verlassen und wurden

medizinisch versorgt. Weitere Personen kamen nicht zu schaden. Die

großangelegten Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren zogen sich bis in die

späten Mittagsstunden. Bis zu diesem Zeitpunkt war auch der Seeweg gesperrt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen. Die

Schadenshöhe wird von dieser Seite auf 300.000 Euro beziffert



