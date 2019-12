Itzehoe: Zwei Einbrüche in der Königsberger Allee

Avatar_shz von shz.de

18. Dezember 2019, 13:02 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Dienstag haben Einbrecher gleich zwei Objekte in der

Königsberger Allee in Itzehoe heimgesucht. In diesem Zusammenhang sucht die

Polizei nun nach Zeugen, die über Tag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im

Bereich des Tatortes wahrgenommen haben.



Bei beiden Tatobjekten handelt es sich um Einfamilienhäuser. In diese drangen

Unbekannte im Zeitraum von morgens bis zum späten Nachmittag gewaltsam über ein

Fenster beziehungsweise über eine Terrassentür ein. Sie durchsuchten das Innere

und erbeuteten in einem Fall ein Sparbuch und in dem anderen mehrere

Schmuckstücke im Wert von etwa 400 Euro.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821

/ 6020 entgegen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



