Itzehoe: Zeugin für Unfall gesucht

von shz.de

14. März 2018, 15:43 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Montag, den 12. März 2018, gegen 11.50 Uhr, kam

es zu einem kleinen Parkunfall auf dem Parkplatz gegenüber der Fa.

Kaufland in der Otto-Hahn Str. in Itzehoe. Ein blauer VW Touran soll

einen gelben VW Fox am hinteren Radkasten angefahren haben. Es kam zu

einem Schaden von ca. 250 Euro. Der Fahrer des Touran hat sich

allerdings nicht gekümmert und ist davon gefahren. Eine Zeugin hatte

den Vorfall beobachtet und die Fahrerin des beschädigten Autos

informiert. Leider wurde vergessen die Personalien der Zeugin

aufzuschreiben. Die Frau wird gebeten, sich bei der Polizei in

Itzehoe unter 04821-6020 zu melden.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell