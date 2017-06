Itzehoe: Zeugen nach Raubtat gesucht!

Itzehoe (ots) - Am heutigen Morgen ist es in der Itzehoer

Innenstadt zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Passanten

gekommen. Der Täter erbeutete einen Rucksack und entkam unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können.



Um 06.40 Uhr war der Geschädigte in dem Durchgang zwischen der

Straße Kleine Paaschburg und dem Sandberg im Bereich des Lokals

"Lauschbar" unterwegs. Hier traf er auf einen Mann mit Fahrrad, der

ihm unter Vorhalt eines Messers seinen auffällig gelben Rucksack samt

Inhalt raubte. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Räuber auf

seinem Zweirad über den Sandberg in Richtung Coriansberg und bog

schließlich in die Straße Hinter dem Klosterhof. Der Überfallene

verfolgte den Täter im Sandberg noch ein Stück, verlor ihn aber im

Bereich eines Kiosks aus den Augen. Anschließend begab sich der

Itzehoer zum hiesigen Polizeirevier, um Anzeige zu erstatten. Laut

seinen Angaben hat es sich bei dem Täter um einen etwa 35 bis 40

Jahre alten Mann von normaler Statur und mit einer Größe von 180 bis

185 cm gehandelt. Er hatte dunkelblonde kurze Haare, trug ein Cap und

insgesamt dunkle Kleidung und war auf einem dunklen, älteren

Damenfahrrad unterwegs. Wer Hinweise zu dieser Person oder zum

Verbleib des grell gelben Rucksacks geben kann, sollte sich mit der

Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung

setzen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

