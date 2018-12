Itzehoe: Zeugen nach Einbrüchen gesucht!

von shz.de

27. Dezember 2018, 10:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Nachdem Einbrecher innerhalb der letzten Tage

unter anderem auch zwei Objekte in Itzehoe angegangen haben, sucht

die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag verschafften sich

Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu einem

Einfamilienhaus im Ochsenmarktskamp. Ob die Diebe Beute machten, ist

bisher unklar. In jedem Fall richteten sie aber einen Sachschaden an.

In der Gertrud-Bäumer-Straße drangen Einbrecher am Mittwoch in der

Zeit von 13.00 Uhr bis 19.30 Uhr über eine Terrassentür ebenfalls in

ein Haus ein. Sie durchsuchten das Objekt und entwendeten vermutlich

Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Die Höhe des angerichteten

Sachschadens dürfte bei etwa 300 Euro liegen.



Zeugen, die in den Bereichen der Tatorte verdächtige Personen oder

Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Itzehoer Polizei

unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell