Itzehoe: Zeugen nach Einbruch gesucht!

von shz.de

28. Dezember 2018, 12:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Innerhalb der letzten Tage ist es zu einem

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Itzehoe gekommen. Was die Täter

entwendeten, ist noch unklar - die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum vom 22. Dezember 2018 bis zum gestrigen Donnerstag

haben Einbrecher während der Urlaubsabwesenheit des Bewohners ein

Haus in der Schenefelder Chaussee heimgesucht. Sie drangen über die

Terrassentür in das Objekt ein und durchsuchten es gründlich. Was die

unbekannten Täter entwendeten, bleibt noch zu klären.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der

Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell