Itzehoe: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

02. November 2018, 12:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Innerhalb der letzten Tage ist es im Itzehoer

Schwimmzentrum zu einem Diebstahl von Werkzeug gekommen. Die Polizei

sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.



Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagvormittag

verschwanden aus einem Schrank im Keller der Schwimmhalle in der

Straße Klosterbrunnen eine Bohrmaschine, ein Winkelschleifer und

mehrere Schraubenzieher. Da in dem Gebäude aktuell Bauarbeiten

stattfinden, ist der Zugang zum Keller teils ungesichert.

Möglicherweise hat sich der Dieb unbemerkt zu dem Werkzeugschrank

geschlichen und daraus die Gegenstände entnommen.



Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten

sich daher bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 /

6020 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe