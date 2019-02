Itzehoe: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

von shz.de

07. Februar 2019, 11:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Offenbar mutwillig hat ein Unbekannter am

Mittwochabend in Itzehoe ein Fahrzeug in Brand gesetzt. Ein

schlimmerer Schaden konnte durch zeitiges Ablöschen verhindert

werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter

geben können.



Gegen 20.00 Uhr stellten Passanten in der Christian-Lohse-Straße

einen Wagen fest, der im Bereich des Tankdeckels qualmte. Noch vor

Eintreffen von Polizei und Feuerwehr schlug ein Mann eine Scheibe des

betroffenen Renaults ein und schob das Fahrzeug von anderen parkenden

weg, um ein Übergreifen von Flammen auf diese zu verhindern. Eine

zuerst am Einsatzort eintreffende Streife löschte den Kangoo mit

einem Feuerlöscher ab, die Freiwillige Feuerwehr übernahm die

endgültige Brandbekämpfung. Der dennoch an dem Auto entstandene

Schaden dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen.



Die Ermittler der Kripo gehen von einer Brandstiftung aus und

bitten Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.



