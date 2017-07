Itzehoe: Zeugen nach Automatenaufbruch gesucht!

Itzehoe (ots) - Dienstagabend ist es in Itzehoe zu einem

versuchten Zigarettenautomatenaufbruch gekommen. Ein Zeuge

beobachtete die Täter zwar noch, letztlich entkamen die beiden jungen

Männer jedoch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 23.00 Uhr sah ein Anwohner der Sieversstraße zwei etwa

20-Jährige, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen

machten, um diesen offenbar aufzubrechen. Letztlich ließen die

Personen aber von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute in

Richtung Mühlenstraße. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief

negativ.



Der Schaden, den die Täter anrichteten, dürfte bei etwa 50 Euro

liegen. Der Anzeigende beschreibt die Männer als etwa 20-jährig und

180 cm groß. Einer von ihnen trug einen roten Kapuzenpullover und

vermutlich eine rote Hose, der andere hatte einen grauen Kapuzenpulli

an und einen grau-schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise

auf die Beschriebenen geben können, sollten sich mit der Itzehoer

Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.



