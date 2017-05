Itzehoe: Zeuge nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Itzehoe (ots) - Dienstagabend war ein betrunkener Autofahrer auf

der Bundesstraße 206 in Richtung Itzehoe unterwegs. Bevor eine

Streife ihn im Stadtgebiet stoppte, fuhr der Mann sehr unsicher und

in Schlangenlinien. Auf der B 206 soll er fast mit einem

Entgegenkommenden kollidiert sein - nach diesem Verkehrsteilnehmer

sucht die Polizei nun.



Gegen 21.30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und

äußerte den Verdacht, dass der Autofahrer vor ihr betrunken sei. Die

Frau befand sich auf dem Weg von Kellinghusen nach Itzehoe.

Schließlich stoppte eine Streife den beschriebenen Wagen in der

Bargkoppel. Ein bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille, ein Drogenvortest

verlief ebenfalls positiv. Der aus dem Kreis Steinburg Stammende

musste sich darauf einer Blutprobenentnahme unterziehen, seinen

Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. Der Beschuldigte muss

sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des

Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel

verantworten. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun nach

dem Autofahrer, mit dem es zu einem Beinahe-Zusammenstoß kam. Er

sollte sich bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 /

6020 melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

